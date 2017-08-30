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Новости Нижнего Тагила

18 лет колонии и штраф 1 млн рублей назначены тагильчанину за убийство и грабеж

30 августа 2017, 12:00Добавить новость
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении тагильчанина, который в 2015 году убил продавщицу и ограбил магазин.

Суд Нижнего Тагила признал 34-летнего местного жителя виновным в нескольких преступлениях. В их числе – убийство, кража и приобретение наркотического вещества в крупном размере.

Напомним, утром 24 декабря 2015 года в магазине на улице Энтузиастов преступник несколько раз ударил женщину ножом в шею. Потерпевшая тут же скончалась. Затем подсудимый при помощи болгарки вскрыл терминал в магазине, откуда похитил 51 000 рублей.

 

Подсудимого задержали, при обыске в его квартире изъяли курительную наркотическую смесь общей массой 0,65 грамма. Решением суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет заключения в колонии строгого режима. Также осужденный должен будет заплатить семье погибшей 1 млн рублей в качестве возмещения ущерба, пишет следственный комитет Свердловской области.

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Комментарии (1)
xemafor 30.08.2017 12:48:43 #
Заплатит он 1млн,ждите.....когда на этот миллион коробок спичек только можно будет купить...По 2000 в месяц с зоны отстёгивать с него будут
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