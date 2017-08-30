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Новости Нижнего Тагила

24-летняя молодая мать организовала наркопритон в Краснотурьинске

30 августа 2017, 08:00Добавить новость
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В Краснотурьинске местная полиция раскрыла наркопритон. На подозрительных соседей пожаловались жильцы дома по улице Коммунальная.

Прибыв на место, полицейские обнаружили людей в состоянии очевидного наркотического опьянения. Были изъяты всевозможные приспособления для изготовления зелья, а также шприцы, флаконы со следами дезоморфина.

Полицейские с удивлением обнаружили, что хозяйкой квартиры является 24-летняя молодая мать. Её первая дочь находится в социально-реабилитационном центре, поскольку в её отношении родительницу лишили прав. Ранее женщна была привлечена к ответственности за отказ от уплаты алиментов и за грабеж.

Наркоманы, задержанные на месте, получили административные протоколы по факту употребления наркотиков без рецепта врача. Хозяйке квартиры грозит уголовное дело за организацию наркопритона. Срок по этой статье предусматривает до 4 лет тюрьмы.

 
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