24-летняя молодая мать организовала наркопритон в Краснотурьинске

Прибыв на место, полицейские обнаружили людей в состоянии очевидного наркотического опьянения. Были изъяты всевозможные приспособления для изготовления зелья, а также шприцы, флаконы со следами дезоморфина.



Полицейские с удивлением обнаружили, что хозяйкой квартиры является 24-летняя молодая мать. Её первая дочь находится в социально-реабилитационном центре, поскольку в её отношении родительницу лишили прав. Ранее женщна была привлечена к ответственности за отказ от уплаты алиментов и за грабеж.





Наркоманы, задержанные на месте, получили административные протоколы по факту употребления наркотиков без рецепта врача. Хозяйке квартиры грозит уголовное дело за организацию наркопритона. Срок по этой статье предусматривает до 4 лет тюрьмы.