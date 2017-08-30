3 млн рублей женщина отсудила у мэрии Богдановича за смерть сына в котельной (ВИДЕО)

Мальчик вместе с друзьями играл около заброшенной котельной в селе Ильинское Богдановичского района, когда на него рухнула бетонная плита. 7-летний ребенок погиб на месте. Здание находилось на балансе администрации, было почти разрушенным, никем не охранялось и не было огорожено. По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело.





Судебное разбирательство длилось 3 года. В процессе следствия с сотрудников администрации вину пытались снять. Через сутки после трагедии глава поселка нашел на месте происшествия молоток, и предположил, что мальчик сам разломал им кирпичную стену. Однако эта версия судом была исключена.





Адвокат матери все же смог доказать вину администрации. Ему удалось отсудить в пользу потерпевшей семьи 300 000 рублей, а затем еще 3 миллиона в качестве возмещения морального ущерба по ст. 60 Градостроительного Кодекса. Администрация Богдановича намерена обжаловать решение суда, пишет Новый День.





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