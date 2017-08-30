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Новости Нижнего Тагила

35-летний пациент больницы ограбил квартиру в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 августа 2017, 12:40Добавить новость
город,кража,криминал,Нижний Тагил,суд,уголовное дело,проспект Мира,Ленинский район
Житель поселка Свободный сбежал из больницы и пробрался в квартиру на проспекте Мира.

В ОП № 16 Нижнего Тагила 29 августа поступила информация о грабеже в одной из квартир на проспекте Мира. Оперативная группа немедленно направилась по указанному адресу.

Как сообщила 28-летняя хозяйка квартиры, около 4 часов утра она проснулась от лая своих собак. Затем она услышала хлопок входной двери. Женщина вышла в коридор, заметила открытую дверь и обнаружила пропажу сумки, в которой находилось 2 800 рублей.

Полицейские осмотрели квартиру и установили, что преступник попал внутрь через окно, на котором была прорезана москитная сетка. Скорее всего, грабитель испугался лая собак, и сбежал, захватив с собой сумку.

город,кража,криминал,Нижний Тагил,суд,уголовное дело,проспект Мира,Ленинский район

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»


После снятия отпечатков пальцев была установлена личность преступника. Им оказался 35-летний житель поселка Свободный, ранее судимый за грабежи. В Нижнем Тагиле задержанный проходил лечение в одной из больниц.

В преступлении он сознался, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в чужое жилище». Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

 
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