35-летний пациент больницы ограбил квартиру в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В ОП № 16 Нижнего Тагила 29 августа поступила информация о грабеже в одной из квартир на проспекте Мира. Оперативная группа немедленно направилась по указанному адресу.



Как сообщила 28-летняя хозяйка квартиры, около 4 часов утра она проснулась от лая своих собак. Затем она услышала хлопок входной двери. Женщина вышла в коридор, заметила открытую дверь и обнаружила пропажу сумки, в которой находилось 2 800 рублей.





Полицейские осмотрели квартиру и установили, что преступник попал внутрь через окно, на котором была прорезана москитная сетка. Скорее всего, грабитель испугался лая собак, и сбежал, захватив с собой сумку.





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»



После снятия отпечатков пальцев была установлена личность преступника. Им оказался 35-летний житель поселка Свободный, ранее судимый за грабежи. В Нижнем Тагиле задержанный проходил лечение в одной из больниц.



В преступлении он сознался, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в чужое жилище». Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».