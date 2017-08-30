6 лет тюрьмы получил водитель за гибель ребёнка в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»

В ноябре 2016 года 20-летний Никита Швецов ехал на автомобиле по трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в направлении Кировграда. Водитель превысил скорость, в результате чего машину вынесло на встречную полосу перед автомобилем КАМАЗ.



В салоне, помимо Швецова находилась его знакомая и три её малолетних ребёнка. После столкновения с КАМАЗом женщина и 2-летний ребёнок скончались на месте, детям 7 и 9 лет был причинён тяжкий вред здоровью. Как установило следствие, водитель не имел опыта вождения и управлял машиной без водительского удостоверения.



30 августа Невьянский городской суд признал Никиту Швецова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Подсудимому назначили наказание в виде 6 лет заключения в колонии общего режима и выплате штрафа в 2 млн. рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.