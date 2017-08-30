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Новости Нижнего Тагила

6 лет тюрьмы получил водитель за гибель ребёнка в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»

30 августа 2017, 22:25Добавить новость
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Водителя, который виновен в гибели женщины и двухлетнего ребёнка, приговорили к 6 годам тюремного заключения и штрафу в 2 млн. рублей. ДТП произошло в конце 2016 года.

В ноябре 2016 года 20-летний Никита Швецов ехал на автомобиле по трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в направлении Кировграда. Водитель превысил скорость, в результате чего машину вынесло на встречную полосу перед автомобилем КАМАЗ.

В салоне, помимо Швецова находилась его знакомая и три её малолетних ребёнка. После столкновения с КАМАЗом женщина и 2-летний ребёнок скончались на месте, детям 7 и 9 лет был причинён тяжкий вред здоровью. Как установило следствие, водитель не имел опыта вождения и управлял машиной без водительского удостоверения.

30 августа Невьянский городской суд признал Никиту Швецова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Подсудимому назначили наказание в виде 6 лет заключения в колонии общего режима и выплате штрафа в 2 млн. рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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