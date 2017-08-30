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Новости Нижнего Тагила

Два человека погибли и трое ранены в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов (ФОТО)

30 августа 2017, 10:35Добавить новость
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Двое молодых людей погибли, трое доставлены в больницу с тяжелыми травмами в результате аварии на серовской трассе.

Ночью с 29 на 30 августа серьезная авария с погибшими произошла на трассе Екатеринбург – Серов. Автомобиль BMW, полный пассажиров, слетел с автодороги в кювет.

Трагедия случилась в 3 часа ночи на 34 км трассы. 26-летний водитель на полной скорости не справился с управлением на мокром асфальте, после чего автомобиль съехал с дорожной полосы и перевернулся.

Водитель и 20-летний пассажир скончались от травм на месте, еще трое пассажиров доставлены в центральную больницу Верхней Пышмы. Обстоятельства аварии будут установлены, пишет URA.RU.

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Фото: URA.RU

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Комментарии (1)
Vi 30.08.2017 10:46:33 #
Жесть... Ну зачем так гнать?.. на мокром асфальте тем более...
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