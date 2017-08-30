Два человека погибли и трое ранены в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов (ФОТО)

Ночью с 29 на 30 августа серьезная авария с погибшими произошла на трассе Екатеринбург – Серов. Автомобиль BMW, полный пассажиров, слетел с автодороги в кювет.





Трагедия случилась в 3 часа ночи на 34 км трассы. 26-летний водитель на полной скорости не справился с управлением на мокром асфальте, после чего автомобиль съехал с дорожной полосы и перевернулся.





Водитель и 20-летний пассажир скончались от травм на месте, еще трое пассажиров доставлены в центральную больницу Верхней Пышмы. Обстоятельства аварии будут установлены, пишет URA.RU.





Фото: URA.RU