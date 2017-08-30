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Новости Нижнего Тагила

Мужчина попал в полицию после конфликта в кассе дворца культуры в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 августа 2017, 16:50Добавить новость
Нижний Тагил,конфликт,ДК Окунева,Вагонка,дворец культуры,билеты,концерт,касса,кассир
30 августа около 11:00 в ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле произошёл конфликт между кассиром и организатором мероприятия, закончившийся для последнего в отделении полиции.

Известно, что конфликт в вагонском Дворце культуры привёл к тому, что в течение некоторого времени там не работала касса. 

 

Пришёл за билетами, но приобрести их сразу не удалось, говорят, на кассу напал какой-то дебошир, то ли убить кого-то обещал, то ли стёкла перебить. Странно, вроде не осень ещё, а у кого-то уже обострение, -- рассказал читатель портала журналистам TagilCity.ru.

 

Нижний Тагил,конфликт,ДК Окунева,Вагонка,дворец культуры,билеты,концерт,касса,кассир

Фото: 30 августа, 2017 г.

 

Подробно об инциденте журналистам TagilCity.ru рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила:

 

Около 11:00 приехавший за билетами в ДК индивидуальный предприниматель-организатор мероприятия 1976 г.р. вступил в конфликт с кассиром, сделавшим ему замечания за некорректное поведение. 


Возникновение конфликтной ситуации никто не оспаривает, однако его обстоятельства стороны видят по разному.

 

Представители учреждения культуры написали заявление, в котором просят привлечь мужчину к уголовной ответственности за угрозы физической расправой, по их словам, имевшие место при конфликте. Задержанный факт угроз отрицает. У сторон взяты объяснения, материал зарегистрирован, будет проведена проверка, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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