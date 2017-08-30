Мужчина попал в полицию после конфликта в кассе дворца культуры в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Известно, что конфликт в вагонском Дворце культуры привёл к тому, что в течение некоторого времени там не работала касса.
Пришёл за билетами, но приобрести их сразу не удалось, говорят, на кассу напал какой-то дебошир, то ли убить кого-то обещал, то ли стёкла перебить. Странно, вроде не осень ещё, а у кого-то уже обострение, -- рассказал читатель портала журналистам TagilCity.ru.
Фото: 30 августа, 2017 г.
Подробно об инциденте журналистам TagilCity.ru рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила:
Около 11:00 приехавший за билетами в ДК индивидуальный предприниматель-организатор мероприятия 1976 г.р. вступил в конфликт с кассиром, сделавшим ему замечания за некорректное поведение.
Возникновение конфликтной ситуации никто не оспаривает, однако его обстоятельства стороны видят по разному.
Представители учреждения культуры написали заявление, в котором просят привлечь мужчину к уголовной ответственности за угрозы физической расправой, по их словам, имевшие место при конфликте. Задержанный факт угроз отрицает. У сторон взяты объяснения, материал зарегистрирован, будет проведена проверка, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.