Мужчина попал в полицию после конфликта в кассе дворца культуры в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Известно, что конфликт в вагонском Дворце культуры привёл к тому, что в течение некоторого времени там не работала касса.

Пришёл за билетами, но приобрести их сразу не удалось, говорят, на кассу напал какой-то дебошир, то ли убить кого-то обещал, то ли стёкла перебить. Странно, вроде не осень ещё, а у кого-то уже обострение, -- рассказал читатель портала журналистам TagilCity.ru.

Фото: 30 августа, 2017 г.

Подробно об инциденте журналистам TagilCity.ru рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила:

Около 11:00 приехавший за билетами в ДК индивидуальный предприниматель-организатор мероприятия 1976 г.р. вступил в конфликт с кассиром, сделавшим ему замечания за некорректное поведение.



Возникновение конфликтной ситуации никто не оспаривает, однако его обстоятельства стороны видят по разному.