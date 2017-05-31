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18 лет колонии получил житель Североуральска за убийство шумных соседей (ФОТО)

31 мая 2017, 09:00Добавить новость
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В Североуральске перед судом предстал 22-летний местный житель, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Установлено, что обвиняемый пришел в гости к своей бывшей супруге, у них имеется общий ребенок. Мужчина уложил сына спать и остался ночевать с ним. Ночью его разбудил шум у соседей. Там распивали спиртное мужчина и две женщины. Он попросил их успокоиться. Начался конфликт. Обвиняемый в порыве ярости нанес мужчине несколько ножевых ранений, а затем набросился на женщин. Одной потерпевшей удалось убежать. Другая потерпевшая и мужчина скончались на месте.

Злоумышленник покинул место преступление, а орудие убийства выбросил в реку. Вскоре его задержали. Нож был найден и приобщен как вещественное доказательство.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы.

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Фото: СК Свердловской области

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