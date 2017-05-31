18 лет колонии получил житель Североуральска за убийство шумных соседей (ФОТО)

В Североуральске перед судом предстал 22-летний местный житель, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Установлено, что обвиняемый пришел в гости к своей бывшей супруге, у них имеется общий ребенок. Мужчина уложил сына спать и остался ночевать с ним. Ночью его разбудил шум у соседей. Там распивали спиртное мужчина и две женщины. Он попросил их успокоиться. Начался конфликт. Обвиняемый в порыве ярости нанес мужчине несколько ножевых ранений, а затем набросился на женщин. Одной потерпевшей удалось убежать. Другая потерпевшая и мужчина скончались на месте.





Злоумышленник покинул место преступление, а орудие убийства выбросил в реку. Вскоре его задержали. Нож был найден и приобщен как вещественное доказательство.





Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы.





Фото: СК Свердловской области