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2-летний екатеринбуржец попал в больницу в результате ЧП на почте: посетитель из очереди распылил на него газ

31 мая 2017, 16:25Добавить новость
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Чтобы пройти без очереди, один из посетителей почтового отделения распылил на семейную пару с маленьким ребенком газовый баллончик. Малыш оказался в травмпункте Екатеринбурга.

Вечером 30 мая в уральской столице произошло ЧП. В одном из почтовых отделений посетитель прошел без очереди и устроил скандал. Участником конфликта стал мужчина, пришедший на почту со своей женой и малолетним ребенком.

Он стоял в очереди впереди скандалиста и сделал замечание мужчине, чтобы тот не пытался пройти без очереди. На это скандалист достал газовый баллончик, брызнул им на семью с ребенком и тотчас убежал.

Газ попал в глаза малышу: его отвезли в травмпункт, где медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Полиция устанавливает личность хулигана. Ребенок направлен на судебно-медицинское освидетельствование для определения степени вреда здоровью, причиненного малышу.

Одна из читательниц Е1.RU высказала свое мнение по поводу случившегося:

Люди, очнитесь, что с вами происходит, откуда такая жестокость. А если ребёнок был бы астматиком, он бы умер на месте. Надеюсь, наша полиция поймает его и надолго отправит в места не столь отдалённые.

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