Два дома сгорели ночью в частном секторе Нижнего Тагила (ФОТО)

Скрежет и гул за окном услышал в половине первого часа ночи живущий неподалёку тагильчанин.

Открыв окно, я увидел огромное пламя в 150 метрах от моего дома, услышал крики соседей и лай собак. Я как можно скорее начал набирать 911 и вызывать пожарных. Благо отреагировали они моментально и, спустя 10-15 минут, были на месте, -- рассказал редакции TagilCity.ru житель соседнего дома.



Тушить пожар начали соседи близлежащих домов, а после специалисты пожарной службы.

Звонок поступил в 1:05 с улицы Глеба Успенского. Площадь пожара составила 166 квадратных метров. Сгорели два дома с надворными постройками, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

В тушении пожара приняли участие 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.

Пожар полностью был потушен в 7:15 утра. Ему присвоен повышенный номер сложности 1-БИС в связи с повышенной площадью горения, -- пояснили в отделе надзорной деятельности.

Также сообщили, что причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.



