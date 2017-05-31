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Новости Нижнего Тагила

Два дома сгорели ночью в частном секторе Нижнего Тагила (ФОТО)

31 мая 2017, 11:55Добавить новость
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Сегодня, 31 мая, произошёл ночной пожар в частном секторе Нижнего Тагила.

Скрежет и гул за окном услышал в половине первого часа ночи живущий неподалёку тагильчанин.

 

Открыв окно, я увидел огромное пламя в 150 метрах от моего дома, услышал крики соседей и лай собак. Я как можно скорее начал набирать 911 и вызывать пожарных. Благо отреагировали они моментально и, спустя 10-15 минут, были на месте, -- рассказал редакции TagilCity.ru житель соседнего дома.


Тушить пожар начали соседи близлежащих домов, а после специалисты пожарной службы.

 

Звонок поступил в 1:05 с улицы Глеба Успенского. Площадь пожара составила 166 квадратных метров. Сгорели два дома с надворными постройками, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

Нижний Тагил,пожар,пожарные,Глеба Успенского,возгорание,частный сектор,тушение пожаров

 

В тушении пожара приняли участие 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.

 

Пожар полностью был потушен в 7:15 утра. Ему присвоен повышенный номер сложности 1-БИС в связи с повышенной площадью горения, -- пояснили в отделе надзорной деятельности.

 

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Также сообщили, что причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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