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Жительница Екатеринбурга обвиняется в избиении девятилетнего ребёнка на детской площадке

31 мая 2017, 08:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,ребенок,Россия,Свердловская область
В Екатеринбурге местная жительница подозревается в избиении 9-летнего ребенка. Об инциденте в полицию заявила бабушка пострадавшего.

Она рассказала, что на её внука Георгия напала женщина прямо на детской площадке. На руках у ребёнка остались кровоподтёки, гематомы, пишет Ura.ru.

Бабушка выглянула в окно и увидела жуткую сцену: женщина скручивает Георгию руки, пинает ногами, ударяет головой о железную дверь. Родственница побежала на место происшествия и в подъезде столкнулась с обидчицей Гоши. Та была очень агрессивна и лишь материлась.

Очевидцы рассказали о причинах такого поведения. По их словам, ребята бесились во дворе, как вдруг внук опрокинул бутылку с водой незнакомой женщины. Люди подумали, что она мать и таким образом воспитывает ребенка.

В полиции сообщили, что по данному факту будет проведена проверка с участием соответствующих служб. Ребенок был направлен на медэкспертизу, чтобы определить степень вреда здоровью.

© TagilCity.ru
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