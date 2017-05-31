| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мужчина из Новоуральска жестоко избил своего приятеля битой и по-дружески проводил его до дома

31 мая 2017, 17:15Добавить новость
город,закон,здоровье,нарушение,полиция,помощь,проверка,происшествие,Свердловская область,травма,уголовное дело,Новоуральск,бейсбольная бита,избиение,пациент
Настоящую «дружбу» проявил 28-летний житель Новоуральска: сначала жестоко избил своего приятеля бейсбольной битой, затем оказал ему первую помощь и проводил до дома.

28 мая между двумя приятелями из Новоуральска произошел конфликт, который быстро перерос в драку. В итоге один из них нанес другому тяжкие телесные повреждения с помощью бейсбольной биты.

 

Увидев, что товарищу стало плохо, молодой человек оказал помощь пострадавшему и проводил его домой.
На следующий день потерпевшему стало еще хуже. Он обратился в больницу, откуда и поступило сообщение в полицию об избиении пациента.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские нашли орудие преступления – бейсбольную биту – в мусорном баке, куда подозреваемый выбросил его.

Санкция по соответствующей статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает Rupolt.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , ,
Расследование по делу о покушении на убийство жителя Екатеринбурга на своего 4-летнего сына завершено 24 мая, 12:10
Трое коллекторов в Екатеринбурге избили 11-летнего мальчика-инвалида за несуществующий долг его матери 9 апреля, 09:05 2
Мужчина нечаянно прострелил женщине плечо на охоте близ Нижнего Тагила 22 декабря 2016, 14:50 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 171
Подписаться на новости