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Бизнес в Нижнем Тагиле

Меховые изделия на сумму более 200 000 рублей было конфисковано в ходе проверки ИП в Екатеринбурге

31 мая 2017, 18:25Добавить новость
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Продавцов меховых изделий в Екатеринбурге оштрафовали и конфисковали товар из-за нарушений правил торговли во время проверки Роспотребнадзора. 

Продавцов меховых изделий в павильонах «Таганского ряда» в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности во время проверки Роспотребнадзора

Среди нарушений надзорным ведомством были выявлены факты продажи товара из натурального меха без информации о нем на русском языке. Часть товара не имела идентификационного знака – маркировки.

По результатам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы, вынесены предупреждения. У одного из ИП были конфискованы четыре изделия из натурального меха. Их общая стоимость составила 200 000 рублей. Этому же предпринимателю был назначен штраф в размере 5 000 рублей за нарушение КоАП РФ. 

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