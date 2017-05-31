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Серьезная авария случилась под Каменском-Уральским: Daewoo Nexia залетела под колеса многотонного грузовика (ФОТО)

31 мая 2017, 12:25Добавить новость
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Нарушив правила дорожного движения, водитель иномарки влетел в грузовик. В результате аварии под Каменском-Уральским владелец иномарки получил травмы. 

Ночью с 30 на 31 мая, в начале второго, под Каменском-Уральским произошла серьезная авария, в которой пострадал человек. 47-летний водитель Daewoo Nexia на перекрестке неравнозначных дорог не уступил преимущество грузовику, хотя сам двигался по второстепенной дороге.

В результате нарушения ПДД водителем иномарки произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль залетел под колеса многотонного грузовика «Скания Р114», которым управлял 42-летний мужчина.

Обе машины получили механические повреждения. Водитель Daewoo Nexia получил травмы и был госпитализирован, сообщает KU66.RU. 

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Фото: KU66.RU

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