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Новости Нижнего Тагила

Депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Галахов скончался 30 июля в Екатеринбурге

31 июля 2017, 10:00Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,смерть,Галахов,депутат,гордума,похороны

30 июля в час дня скончался Андрей Галахов – депутат городской думы Нижнего Тагила.

Неделю назад он попал в ДТП на квадроцикле. Галахов получил серьезные травмы, от которых скончался, проведя несколько дней в больнице в тяжелом состоянии.

Первоначально депутата доставили в больницу в Кировграде, но потом госпитализировали в Екатеринбург, где он был прооперирован. После операции мужчина в себя не приходил, пишет АН «Между строк».

Похороны Галахова состоятся в Нижнем Тагиле. По предварительной информации, прощание назначено на 1 августа. 

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