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Новости Нижнего Тагила

Два подростка пострадали в аварии под Невьянском

31 июля 2017, 07:35Добавить новость
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Авария с участием автомобиля «Daewoo Nexia» произошла утром 30 июля под Невьянском. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Есть пострадавшие.

На третьем километре автодороги Невьянск — Сербишино автомобиль «Daewoo Nexia» съехал в кювет и перевернулся. Водитель 1997 года рождения, по предварительной версии, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

В салоне автомобиля находились два подростка 2001 года рождения. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности и после аварии получили травмы различной тяжести, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Пострадавшие госпитализированы, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

 
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