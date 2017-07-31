Два подростка пострадали в аварии под Невьянском

На третьем километре автодороги Невьянск — Сербишино автомобиль «Daewoo Nexia» съехал в кювет и перевернулся. Водитель 1997 года рождения, по предварительной версии, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.



В салоне автомобиля находились два подростка 2001 года рождения. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности и после аварии получили травмы различной тяжести, сообщает «Вечерний Екатеринбург».



Пострадавшие госпитализированы, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.