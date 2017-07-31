| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга задержан после нападения на беременную женщину

31 июля 2017, 19:45Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,полиция,происшествие,ребенок,суд,уголовное дело,покушение

Напавший на беременную женщину житель Екатеринбурга задержан в своей квартире. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит заключение на срок до 15 лет. 

Напомним, вечером 29 июля молодой человек нанес несколько ножевых ранений женщине в живот в родильном отделении одной из больниц Екатеринбурга, после чего скрылся. Мать и новорожденного удалось спасти. Чуть позже нападавший был задержан сотрудниками полиции в своей квартире.

Как сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Покушение на убийство беременной женщины». Сотрудниками СК запланирован комплекс мероприятий по установлению вины задержанного. Опрашиваются очевидцы, проводятся медицинские экспертизы. Виновный в нападении может быть осужден на срок до 15 лет лишения свободы.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Житель Екатеринбурга осужден на 9 лет за избиение ребенка на глазах у свидетелей
сегодня, 19:05
0 1
Мужчина ударил ножом в живот беременную женщину в роддоме в Екатеринбурге
сегодня, 11:00
0 12
Психически больной житель Невьянского района совершил 2 убийства и покушался на жизнь 7 человек
8 июня, 13:55
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 283
Подписаться на новости