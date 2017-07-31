Житель Екатеринбурга задержан после нападения на беременную женщину

Напавший на беременную женщину житель Екатеринбурга задержан в своей квартире. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит заключение на срок до 15 лет.

Напомним, вечером 29 июля молодой человек нанес несколько ножевых ранений женщине в живот в родильном отделении одной из больниц Екатеринбурга, после чего скрылся. Мать и новорожденного удалось спасти. Чуть позже нападавший был задержан сотрудниками полиции в своей квартире.





Как сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Покушение на убийство беременной женщины». Сотрудниками СК запланирован комплекс мероприятий по установлению вины задержанного. Опрашиваются очевидцы, проводятся медицинские экспертизы. Виновный в нападении может быть осужден на срок до 15 лет лишения свободы.