Екатеринбурженка избивала, не кормила и довела до отравления чистящим средством и истощения своего 2-летнего сына

В Екатеринбурге перед судом предстанет 40-летняя мать двоих детей. Несколько дней женщина пила спиртное, не кормила и избивала своего малолетнего сына.

19 июля с просьбой разыскать его жену и 2-летнего ребенка в полицию обратился 45-летний житель Екатеринбурга. Он заявил, что в то время, пока он находился на работе, 15 июля, из квартиры исчезли его жена и двухлетний сын. Сам он пытался, но не нашел их.

На следующий день после его обращения в полицию, 20 июля, сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшую женщину в квартире того же дома, где проживал мужчина. Она была сильно пьяна. А вместе с ней в бессознательном состоянии был ребенок.



Позже выяснилось, что все эти дни женщина пила. Крик 2-летнего сына раздражал женщину, и она избивала его, не кормила все эти дни. Ребенок от голода съел упаковку чистящего средства и получил тяжелое отравление.





Врачи оказали малышу помощь. Сейчас он находится на лечении в больнице, а его мать предстанет перед судом. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает газета «Вечерние ведомости».