| регистрация
Новости Нижнего Тагила

3-летний мальчик проткнул ногу арматурой из-за халатности управляющей компании в Екатеринбурге (ФОТО)

31 июля 2017, 22:15Добавить новость
дети,Екатеринбург,жкх,здоровье,происшествие,ребенок,травма,насилие
Маленький житель Екатеринбурга проткнул ногу металлическим прутом, торчащим из бордюра. Мальчик сильно поранился. Управляющая компания обещала устранить конструкции.

Железные штыри торчат из асфальта на улице Карасьевская. Как рассказывают местные жители, на торчащие из бордюра арматуры они жалуются давно, но результата нет. Накануне на железный прут наступил 3-летний Тимофей. Конструкция проткнула насквозь резиновую обувь мальчика и воткнулась в ступню. Перед происшествием ребенок гулял с мамой, которая сразу отвезла его в больницу № 9 города Екатеринбурга. На ноге у мальчика 2 глубокие раны.

Как рассказывает мама ребенка Мария, это не первая неприятность, связанная с ее сыном. В начале лета Тимофей уже протыкал ногу об один из прутов во дворе, но тогда от ранения его защитил плотный кроссовок, и на коже остался только синяк. К счастью, сейчас серьезных травм у мальчика нет – кость не задета. Однако нога забинтована, и Тимофей не может нормально ходить.

дети,Екатеринбург,жкх,здоровье,происшествие,ребенок,травма,насилиедети,Екатеринбург,жкх,здоровье,происшествие,ребенок,травма,насилие

Фото: Е1

 

После первого случая я звонила в управляющую компанию. Сотрудники срезали пруты, но скоро они появились опять. Сейчас снова звонила в управляющую компанию, никто не отвечает. Завтра собираемся идти в полицию, писать заявление, -- рассказала Мария.

 

Как сообщает Е1, местные жильцы жалуются на торчащие куски арматуры уже 3 года – с момента заселения в дом. Сейчас команде слесарей из управляющей компании было поручено срезать все торчащие штыри во дворе.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Житель Краснотурьинска выплатит ребёнку штраф в 50 000 рублей за сломанный палец
27 июля, 19:35
1 0
Доследственная проверка по факту избиения врача в Нижнем Тагиле началась после публикации TagilCity.ru
22 июня, 17:00
6 1
5-летний ребенок из Екатеринбурга получил травму ноги: на него упала часть школьного забора
22 мая, 15:00
1 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 42
Подписаться на новости