3-летний мальчик проткнул ногу арматурой из-за халатности управляющей компании в Екатеринбурге (ФОТО)

Железные штыри торчат из асфальта на улице Карасьевская. Как рассказывают местные жители, на торчащие из бордюра арматуры они жалуются давно, но результата нет. Накануне на железный прут наступил 3-летний Тимофей. Конструкция проткнула насквозь резиновую обувь мальчика и воткнулась в ступню. Перед происшествием ребенок гулял с мамой, которая сразу отвезла его в больницу № 9 города Екатеринбурга. На ноге у мальчика 2 глубокие раны.



Как рассказывает мама ребенка Мария, это не первая неприятность, связанная с ее сыном. В начале лета Тимофей уже протыкал ногу об один из прутов во дворе, но тогда от ранения его защитил плотный кроссовок, и на коже остался только синяк. К счастью, сейчас серьезных травм у мальчика нет – кость не задета. Однако нога забинтована, и Тимофей не может нормально ходить.





Фото: Е1

После первого случая я звонила в управляющую компанию. Сотрудники срезали пруты, но скоро они появились опять. Сейчас снова звонила в управляющую компанию, никто не отвечает. Завтра собираемся идти в полицию, писать заявление, -- рассказала Мария.

Как сообщает Е1, местные жильцы жалуются на торчащие куски арматуры уже 3 года – с момента заселения в дом. Сейчас команде слесарей из управляющей компании было поручено срезать все торчащие штыри во дворе.