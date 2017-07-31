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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга сядет на 9 лет за избиение ребенка на глазах у свидетелей

31 июля 2017, 19:05Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,ребенок,суд,уголовное дело,исправительная колония,колония строгого режима,покушение

Отец, учинивший расправу над своим 4-летним сыном, признан виновным. Он отсидит 9 лет в колонии строгого режима.

Следственный отдел города Екатеринбурга вынес приговор мужчине за жестокую расправу над ребенком. Напомним, что 18 апреля в Екатеринбурге местный житель поднял 4-летнего ребенка и несколько раз ударил головой об асфальт. Как оказалось, отец находился в нетрезвом состоянии и избил своего сына из-за личной неприязни. Спасти ребенка от смертельных травм смогли только вовремя подоспевшие очевидцы.


По сообщению от управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, после опроса очевидцев и судебных экспертиз стали ясны подробности происшествия. Было установлено, что собранных доказательств вины достаточно, и мужчине вынесен приговор. Сейчас 39-летний гражданин Екатеринбурга осужден по ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Мужчине назначили 9 лет лишения свободы с нахождением в исправительной колонии строгого режима.

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