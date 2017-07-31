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Новости Нижнего Тагила

Пенсионер обезвредил грабителя в поселке Таборы: злоумышленник выпил его водку и съел еду его собаки

31 июля 2017, 09:30Добавить новость
деньги,полиция,Свердловская область,пенсионер,грабитель,нападение,задержание

В поселке Таборы в Свердловской области злоумышленник пытался ограбить пенсионера, но был обезврежен.

Как пишут «Вечерние ведомости», мужчина пробрался в дом спящего пенсионера, выпил его водку и съел еду, приготовленную для собаки.

Потом мужчина обследовал дом в поисках ценностей, ничего не нашел и разбудил пенсионера. Он потребовал, угрожая пожилому мужчине ножом, отдать ему деньги. Однако пенсионер оказал сопротивление и обезвредил злоумышленника. Проснувшаяся супруга вызвала полицию. К моменту приезда правоохранителей злоумышленник уже умолял их поскорее его забрать.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным оказался житель Ирбита, который приехал погостить к своей матери. 

 
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