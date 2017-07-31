Пенсионер обезвредил грабителя в поселке Таборы: злоумышленник выпил его водку и съел еду его собаки

В поселке Таборы в Свердловской области злоумышленник пытался ограбить пенсионера, но был обезврежен.

Как пишут «Вечерние ведомости», мужчина пробрался в дом спящего пенсионера, выпил его водку и съел еду, приготовленную для собаки.





Потом мужчина обследовал дом в поисках ценностей, ничего не нашел и разбудил пенсионера. Он потребовал, угрожая пожилому мужчине ножом, отдать ему деньги. Однако пенсионер оказал сопротивление и обезвредил злоумышленника. Проснувшаяся супруга вызвала полицию. К моменту приезда правоохранителей злоумышленник уже умолял их поскорее его забрать.





Возбуждено уголовное дело. Задержанным оказался житель Ирбита, который приехал погостить к своей матери.