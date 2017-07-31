Ранее судимый житель Лесного задержан с 775 граммами мака

10 лет тюрьмы грозит 37-летнему мужчине из Лесного, задержанному с крупной партией запрещенного для выращивания растения.

В одном из коллективных садов в Лесном полиция задержала местного жителя, который, завидев полицию, бросился бежать.





Сотрудники поймали беглеца и обнаружили в его сумке 775,35 г дикорастущего растения мак.



Такое количество, согласно законодательству РФ, является крупным размером, хотя задержанный пояснил, что выращивал его для личного потребления.





Возбуждено уголовное дело. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, об этом сообщает «Комсомольская правда».