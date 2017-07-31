| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ранее судимый житель Лесного задержан с 775 граммами мака

31 июля 2017, 15:35Добавить новость
закон,нарушение,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,тюрьма,мак,растение,Лесной
10 лет тюрьмы грозит 37-летнему мужчине из Лесного, задержанному с крупной партией запрещенного для выращивания растения.

В одном из коллективных садов в Лесном полиция задержала местного жителя, который, завидев полицию, бросился бежать.

Сотрудники поймали беглеца и обнаружили в его сумке 775,35 г дикорастущего растения мак.

Такое количество, согласно законодательству РФ, является крупным размером, хотя задержанный пояснил, что выращивал его для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, об этом сообщает «Комсомольская правда»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Хирург из Нижнего Тагила предстанет перед судом за смерть своего пациента
25 июля, 17:15
6 1
1
Водитель из Нижнего Тагила привлечен к уголовной ответственности за повторное управление ТС в состоянии опьянения
25 июля, 16:35
0 0
Автомобильные фары стоимостью 100 000 рублей украл житель Нижнего Тагила (ФОТО)
25 июля, 13:05
3 3
3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 127
Подписаться на новости