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Новости Нижнего Тагила

Три вокзала Екатеринбурга были эвакуированы: подозревалось минирование (ФОТО)

31 июля 2017, 18:40Добавить новость
Екатеринбург,полиция,минирование,автовокзал,вокзал,Южный автовокзал
В понедельник 31 июля в районе 17:30 с территории Южного и Северного автовокзалов, а также железнодорожного вокзала в Екатеринбурге эвакуировали пассажиров и персонал.

Нас всех оперативно вывели с территории, говорят, что заминирован вокзал, -- сообщил редакции TagilCity.ru очевидец, находившийся в здании Южного автовокзала на момент происшествия. 


В кассах автовокзала факт инцидента подтвердили: 

 

Кассы не работали примерно 40 минут, сейчас работа восстановлена. 

Известно, что эвакуированы были люди как с двух автовокзалов, так и из здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Полиция проводит проверку по данному факту, есть информация о человеке, сообщившем о минировании зданий. 

Екатеринбург,полиция,минирование,автовокзал,вокзал,Южный автовокзалЕкатеринбург,полиция,минирование,автовокзал,вокзал,Южный автовокзал
Фото: e1.ru
© TagilCity.ru
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