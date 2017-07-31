Три вокзала Екатеринбурга были эвакуированы: подозревалось минирование (ФОТО)

В понедельник 31 июля в районе 17:30 с территории Южного и Северного автовокзалов, а также железнодорожного вокзала в Екатеринбурге эвакуировали пассажиров и персонал.
Нас всех оперативно вывели с территории, говорят, что заминирован вокзал, -- сообщил редакции TagilCity.ru очевидец, находившийся в здании Южного автовокзала на момент происшествия.
В кассах автовокзала факт инцидента подтвердили:
Кассы не работали примерно 40 минут, сейчас работа восстановлена.
Известно, что эвакуированы были люди как с двух автовокзалов, так и из здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Полиция проводит проверку по данному факту, есть информация о человеке, сообщившем о минировании зданий.
Фото: e1.ru