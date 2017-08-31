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Новости Нижнего Тагила

63-летняя тагильчанка погибла в пожаре на ГГМ

31 августа 2017, 06:30Добавить новость
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В многоквартирном доме по Черноисточинскому шоссе погибла тагильчанка.

Происшествие случилось в ночь на 30 августа. Восемь спасателей выехали на пожар, произошедший на последнем этаже многоэтажного дома. Огонь был ликвидирован за 30 минут.

В огне погибла 63-летняя женщина. Как пишет Наша газета, родственники погибшей уехали в гости, а женщина занималась дома заготовками.

Было установлено, что пожар начался на диване, но женщина курением не увлекалась. Точные обстоятельства пожара устанавливаются.

 
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