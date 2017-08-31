Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой рассказал об ее убийстве

Обвиняемый Сергей Какшин рассказал, что за день до убийства бывшие супруги поругались в соцсетях, пишет E1.ru. В частности, мужчина не одобрял выбор Дарьи: речь о её новом возлюбленном. Утром 9 января он поехал к дому, где живёт Дарья, припарковался во дворе и ждал, пока она выйдет с аккумулятором для установки в свою машину. Сергей предложил помощь, но Дарья отказалась. Затем она попросила отвезти детей в школу, но экс-супруг ответил отказом и решил убить женщину.



Сергей признался, что начал избивать женщину, но его спугнули. Он уехал к соседнему подъезду и выжидал. Мужчина был зол, и он всерьез собрался исполнить задуманное до конца. Когда травмированная Дарья упала по пути к подъезду, он решил, что она умерла. Тогда мужчина погрузил её в автомобиль и решил вывезти из города. По дороге Дарья очнулась и даже что-то сказала в телефон.



Мужчина рассказал, что пнул её ногой по голове, а затем, наступив на горло, задушил. Убедившись, что она умерла, Сергей выкинул телефон.



На суде экс-супруг Дарьи признался, что обо всём сожалеет и до сих пор любит девушку.