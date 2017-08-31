| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой рассказал об ее убийстве

31 августа 2017, 09:00Добавить новость
город,закон,криминал,Нижний Тагил,полиция,помощь,Россия,Свердловская область,смерть,суд,уголовное дело,Зембицкая
В Нижнем Тагиле бывший муж Дарьи Зембицкой на судебном заседании рассказал о произошедшем 9 января убийстве.

Обвиняемый Сергей Какшин рассказал, что за день до убийства бывшие супруги поругались в соцсетях, пишет E1.ru. В частности, мужчина не одобрял выбор Дарьи: речь о её новом возлюбленном. Утром 9 января он поехал к дому, где живёт Дарья, припарковался во дворе и ждал, пока она выйдет с аккумулятором для установки в свою машину. Сергей предложил помощь, но Дарья отказалась. Затем она попросила отвезти детей в школу, но экс-супруг ответил отказом и решил убить женщину.


Сергей признался, что начал избивать женщину, но его спугнули. Он уехал к соседнему подъезду и выжидал. Мужчина был зол, и он всерьез собрался исполнить задуманное до конца. Когда травмированная Дарья упала по пути к подъезду, он решил, что она умерла. Тогда мужчина погрузил её в автомобиль и решил вывезти из города. По дороге Дарья очнулась и даже что-то сказала в телефон.

Мужчина рассказал, что пнул её ногой по голове, а затем, наступив на горло, задушил. Убедившись, что она умерла, Сергей выкинул телефон.

На суде экс-супруг Дарьи признался, что обо всём сожалеет и до сих пор любит девушку.

 

Раскаиваюсь, слабаком оказался, не смог победить свои чувства. Очень сильно любил её, жить без неё не мог. А где любовь – там нет милосердия, -- сказал он.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой передано в суд
27 июня, 08:15
1 2
3
Расследование убийства тагильчанки Дарьи Зембицкой завершено: дело будет передано в суд (ФОТО)
8 июня, 16:55
7 16
2
Бомж обвиняется в изнасиловании и убийстве жительницы Екатеринбурга
23 августа, 09:00
0 8

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
Роман 31.08.2017 10:18:13 #
ревность -понимаю, так же сделал бы, только сидеть ради этого жаль...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1626
Подписаться на новости