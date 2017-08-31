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Новости Нижнего Тагила

ДТП с серьезными повреждениями авто произошло на ул. Зеленстроевская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

31 августа 2017, 18:55Добавить новость
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ДТП с участием 2-х автомобилей произошло недалеко от поворота к психиатрической больнице №7 в Нижнем Тагиле. 

Авария случилась во второй половине дня на подъезде к Дзержинскому району Нижнего Тагила.

Предположительно, аварии послужило лобовое столкновение при выезде на встречную полосу движения одного из автомобилей. Об этом сообщили проезжавшие мимо очевидцы в группе «ТТ» в ВКонтакте.

У одного из участников аварии – Газели-фургона - разбита передняя часть кузова. Повреждения второго автомобиля более значительные. Разбитая машина была погружена на автоэвакуатор.

По данным очевидцев, сейчас на дороге нет препятствия движению по правой полосе. 

Информация о пострадавших пока неизвестна. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что комментарий по данному ДТП будет предоставлен позже.

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Фото:«ТТ», 31 августа 2017

Напомним, 28 августа на Серовском шоссе произошло ДТП с погибшим, причиной которого стал выезд на полосу встречного движения.

 

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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