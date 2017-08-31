ДТП с серьезными повреждениями авто произошло на ул. Зеленстроевская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

ДТП с участием 2-х автомобилей произошло недалеко от поворота к психиатрической больнице №7 в Нижнем Тагиле.

Авария случилась во второй половине дня на подъезде к Дзержинскому району Нижнего Тагила.





Предположительно, аварии послужило лобовое столкновение при выезде на встречную полосу движения одного из автомобилей. Об этом сообщили проезжавшие мимо очевидцы в группе «ТТ» в ВКонтакте.





У одного из участников аварии – Газели-фургона - разбита передняя часть кузова. Повреждения второго автомобиля более значительные. Разбитая машина была погружена на автоэвакуатор.



По данным очевидцев, сейчас на дороге нет препятствия движению по правой полосе.





Информация о пострадавших пока неизвестна. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что комментарий по данному ДТП будет предоставлен позже.





Фото:«ТТ», 31 августа 2017





Напомним, 28 августа на Серовском шоссе произошло ДТП с погибшим, причиной которого стал выезд на полосу встречного движения.