Любимый пес работников завода в Верхней Пышме убит ядовитым дротиком (ВИДЕО)

Любимец рабочих асфальтобетонного завода в Верхней Пышме, пес Мишка, был жестоко убит на глазах работников предприятия. В животное выстрелили ядовитым дротиком.

Сотрудники завода обвиняют в случившемся работников фирмы по отлову собак, стрелявших в пса, а также начальника службы безопасности «Уралэлектромедь». 31 августа работники предприятия подали на них заявление в полицию.

Для рабочих гибель пса стала трагедией. С того момента, когда все произошло, прошло уже 4 дня, однако сотрудники до сих пор не могут говорить об этом без слез. Три года назад собаку принес на предприятие водитель. Тогда Мишка был еще маленьким беспомощным щенком. Малыша отмыли, накормили. Для него даже сделали будку. После чего пес стал любимцем на заводе. Даже клиенты предприятия любили Мишку: один из них варил кашу и привозил ее собаке.

28 августа стал роковым днем для пса. Мишку отпустили погулять. Собаку знали сотрудники как самого завода, так и соседствующего с ним АО «Уралэлектромедь». И пес забежал на стоянку соседей.

Как рассказали работники завода сайту URA.ru, вернувшись на территорию предприятия, пес упал и стал биться в судорогах. Через какое-то время подъехали две машины. Из первой вышел начальник службы безопасности «Уралэлектромедь». Из другой – сотрудники по отлову животных. Последние взял тело пса, бросили его в багажник машины, после чего уехали.

Видео: URA.ru

Свидетелями происшествия стали несколько рабочих. Вскоре новость о беде прошла по всему заводу. На поиски любимца предприятия даже вызвалась главный бухгалтер завода Юлия Бондарева. Как позже она выяснила, между «Уралэлектромедь» и фирмой по отлову собак заключен контракт.

Начальник безопасности пояснил, что собака просто находилась не на своей территории и была без ошейника. Однако, как сообщает Бондарева, он знал, что животное проживает на территории завода, не предупредил об отлове, притом намеренно распорядился выстрелить в пса ядовитым дротиком.

Работники завода пытались дозвониться до директора фирмы по отлову животных Евгения Шлеина. По началу, он пообещал все уточнить, но вскоре перестал отвечать на звонки. Вскоре начальник безопасности «Уралэлектромедь» сообщил, что пес мертв.

В связи со случившемся 31 августа сотрудники асфальтобетонного завода подали заявление в полицию на начальника службы безопасности «Уралэлектромедь» и директора фирмы по отлову животных Евгения Шлеина. Они требуют наказать их за нарушение статей «жестокое обращение с животными» и «самоуправство».