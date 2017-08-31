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Новости Нижнего Тагила

Рыбак чуть не утонул на Нижневыйском водохранилище

31 августа 2017, 10:00Добавить новость
помощь,происшествие,Свердловская область,рыбак,лодка,мужчина,МЧС,спасатели,нижневыйское водохранилище

Рыбак чуть не утонул на Нижневыйском водохранилище. Причиной ЧП стала прохудившаяся лодка.

Как сообщает МЧС по региону, рыбак вышел на воду 28 августа, однако поднялся сильный ветер, и мужчина решил вернуться на берег. Сделать это не позволял груз, который удерживал лодку. Мужчина попытался перерезать веревку, удерживающую груз, но зацепил лодку, из которой начал стремительно выходить воздух.

О происшествии спасателям сообщили очевидцы. Сотрудники МЧС своевременно прибыли на место и спасли рыбака.

 
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