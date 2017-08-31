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Новости Нижнего Тагила

Вице-мэр Мирного в Якутии задержан с марихуаной

31 августа 2017, 14:05Добавить новость
депутат,городская дума,наркотики,уголовное дело,Якутия,мирный,чиновник
11 августа сотрудниками наркоконтроля арестован замглавы Мирного в Якутии Алексея Кузниченко. Его задержали с поличным – у чиновника обнаружили пакет с марихуаной.

Депутат подозревается в распространении наркотиков. Информацию о задержании чиновника подтвердил каналу РБК один из собеседников.

 

Известно, что полиция задержала депутата по дороге на работу. Сотрудники наркоконтроля обыскали Кузниченко и обнаружили у него пакет с подозрительным содержимым. Экспертизой было установлено, что в пакете находилась марихуана. Также была проведено медосвидетельствование, которое показало, что чиновник ранее принимал наркотик.

 

 
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