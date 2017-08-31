Вице-мэр Мирного в Якутии задержан с марихуаной

Депутат подозревается в распространении наркотиков. Информацию о задержании чиновника подтвердил каналу РБК один из собеседников.

Известно, что полиция задержала депутата по дороге на работу. Сотрудники наркоконтроля обыскали Кузниченко и обнаружили у него пакет с подозрительным содержимым. Экспертизой было установлено, что в пакете находилась марихуана. Также была проведено медосвидетельствование, которое показало, что чиновник ранее принимал наркотик.