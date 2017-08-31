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Новости Нижнего Тагила

Водитель грузовика погиб в ДТП с фурой на трассе Екатеринбург – Тюмень (ВИДЕО)

31 августа 2017, 20:00Добавить новость
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Мужчина за рулем грузовика не заметил фуру, которая остановилась на ремонтируемом участке тюменской трассы, и врезался в нее.

На трассе Екатеринбург – Тюмень погиб водитель грузовика. Он не заметил остановившуюся перед ним фуру, и совершил столкновение. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло недалеко от Богдановича.

 

Водитель большегруза остановил машину перед участком, где проходит ремонт. Второй водитель при движении не соблюдал дистанцию, не успел притормозить и врезался в фургон.

Машина сильно измята, мужчина погиб. Из-за аварии движение по одной полосе трассы заблокировано, пишет Е1.

 

Видео: Е1
 
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