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Новости Нижнего Тагила

Водитель УАЗ погиб после столкновения с коровой в Свердловской области (ФОТО)

31 августа 2017, 08:00Добавить новость
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30 августа на трассе Ревда-Краснояр произошло смертельное ДТП с участием автомобилиста и коровы.

Как сообщили в УГИБДД региона, мужчина за рулём УАЗ ехал по автодороге в сторону села Краснояр на высокой скорости.

На определённом участке он не справился с управлением и наехал на корову при неустановленных обстоятельствах. После столкновения УАЗ съехал в кювет и перевернулся.

Водитель УАЗа скончался от полученных травм. Было установлено, что мужчина не был пристёгнут ремнями безопасности: он вылетел из автомобиля, пишет Накануне.

 

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Фото: Накануне


Напомним, под Нижним Тагиле накануне в ДТП погиб человек.

 
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