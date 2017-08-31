Водитель УАЗ погиб после столкновения с коровой в Свердловской области (ФОТО)

Как сообщили в УГИБДД региона, мужчина за рулём УАЗ ехал по автодороге в сторону села Краснояр на высокой скорости.



На определённом участке он не справился с управлением и наехал на корову при неустановленных обстоятельствах. После столкновения УАЗ съехал в кювет и перевернулся.



Водитель УАЗа скончался от полученных травм. Было установлено, что мужчина не был пристёгнут ремнями безопасности: он вылетел из автомобиля, пишет Накануне.



Напомним, под Нижним Тагиле накануне в ДТП погиб человек.