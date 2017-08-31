Житель Верхнего Тагила убил своего товарища выстрелом в глаз из пневматики

Вечером 6 февраля 2016 года 30-летний житель Верхнего Тагила праздновал день рождение брата в своей квартире. Один из гостей принёс на застолье пневматическую винтовку, чтобы потом пострелять по пустым банкам и бутылкам. Хозяин квартиры, после выпитого алкоголя, решил показать гостям то, как он умеет обращаться с винтовкой и зарядил оружие.



Нацелившись на владельца винтовки, мужчина выстрелил ему в глаз. Пострадавшего доставили сначала в больницу Верхнего Тагила, а оттуда направили в Областную клиническую клинику №1. Несмотря на вмешательство врачей, пострадавший скончался.



Кировградский городской суд признал 30-летнего мужчину виновным в убийстве знакомого. Следствию удалось доказать, что убийство совершено намеренно, а подсудимый находился во вменяемом состоянии. Как передаёт пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, мужчину приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима. 31 августа 2017 года приговор вступил в законную силу.