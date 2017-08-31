Жителю Свердловской области отрезало ногу при попытке пролезть под поездом

Ночью 31 августа в Артемовском машинист поезда Екатеринбург-Устье-Аха обнаружил мужчину, лежащего на железнодорожных путях. У него не было части ноги.

Машинист сообщил об этом диспетчеру, который вскоре вызвал полицию и скорую. Когда мужчину привезли в больницу, то обнаружили, что у пострадавшего нет части правой ноги. Как рассказали полицейские сайту E1.ru, потерпевшим оказался 52-летний местный житель. Он был пьян.

Предполагается, что что пострадавший пытался пролезть под вагонами грузового поезда, стоящего на железной дороге. Мужчина не хотел ждать, пока тот поедет дальше и решил рискнуть. Однако, когда он уже пролезал под вагонами, состав начал движение.

Напомним, что в августе молодой житель Свердловской области шел по ж/д путям в наушниках и был сбит поездом насмерть.