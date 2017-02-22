Тагильчане, задавайте вопросы Борису Титову, уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей

В начале марта 2017 года в рамках совместного проекта «Новых Известий» и TagilCity.ru состоится беседа с Борисом Титовым. Борис Титов - уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», является также председателем российско-китайского комитета мира, дружбы и развития.
Предприниматели Нижнего Тагила могут задать свои вопросы в комментариях к данной публикации или на почту pressa@tagilcity.ru, а редакция TagilCity.ru задаст самые интересные из них в интервью с Борисом Титовым. Прием вопросов ведется до 18.00 27 февраля.