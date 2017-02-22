| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильчане, задавайте вопросы Борису Титову, уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей

22 февраля 2017, 16:14Добавить новость
бизнес,Нижний Тагил,интервью,Борис Титов,предприниматели,предпринимательство
В начале марта 2017 года в рамках совместного проекта «Новых Известий» и TagilCity.ru состоится беседа с Борисом Титовым. Борис Титов - уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», является также председателем российско-китайского комитета мира, дружбы и развития. 

Предприниматели Нижнего Тагила могут задать свои вопросы в комментариях к данной публикации или на почту pressa@tagilcity.ru, а редакция TagilCity.ru задаст самые интересные из них в интервью с Борисом Титовым. Прием вопросов ведется до 18.00 27 февраля. 
© TagilCity.ru
метки , , , , ,
Формы поддержки бизнеса обсудили на совете по развитию предпринимательства в администрации Нижнего Тагила 29 октября 2016, 09:20
Школьники и студенты Нижнего Тагила приняли участие в городском конкурсе бизнес-проектов (ФОТО) 7 декабря 2016, 11:50
Магазин смешанных товаров построят вблизи привокзальной площади Нижнего Тагила (ФОТО) 30 ноября 2016, 15:25

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 46
Подписаться на новости