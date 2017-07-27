Как работу предприятия можно хорошо узнать только изнутри, так и проблемы микрорайона – только из общения с жителями
Андрей Обельчак
Советник Главы города по развитию коммунальной инфраструктуры побывал более чем на 20 встречах с жителями Нижнего Тагила.
Поселок Кирпичный
Жители пос. Кирпичный столкнулись с дефицитом необходимых лекарств из-за отсутствия стационарной аптеки. За необходимыми медикаментами приходилось ехать в другой район.
У нас давно вообще нет аптеки. Была временно открыта в здании Тагилхлеба, от сети «03», потом ее закрыли. Потом открыли в магазинчике, но у продавцов был неустойчивый график.
Жительница поселка Кирпичный
Пенсионерка
С этой проблемой жители Кирпичного справлялись самостоятельно. Часто соседи выручали друг друга. Но иногда необходима замена какого-нибудь лекарства из рецепта. За необходимыми лекарствами приходилось ездить в другой район.
Самое ближнее – это рынок возле ДК «Юбилейный». Еще есть аптека возле кинотеатра «Урал». Есть больные люди, у которых больные ноги, приходится ездить за лекарствами на такси, а это 200 рублей туда и обратно.
Жительница поселка Кирпичный
Пенсионерка
В поселке Евстюниха раньше была больница возле магазина, потом она переехала. Жители поселка давно ездят в аптеку в город. Получается дорого.
Жительница поселка Евстюниха
Пенсионерка
Но, по словам местных жителей, ничего не сделаешь, лечиться нужно. Поселок Евстюниха – очередной этап решения проблемы с аптекой в удаленных от центра районах города.
Как выяснилось, стационарный аптечный пункт не выгоден для предпринимателей: расходы на помещение и сотрудников не оправданы.
Проблема была решена во взаимодействии с предпринимателями, работающими в сфере фармацевтики в Нижнем Тагиле. Было решено работать с доставкой лекарственных препаратов по заказам.
При встречах жители высказали пожелание, чтобы в районе был стационарный аптечный пункт.
Андрей Обельчак на встрече с жителями поселка Кирпичный
Мы четко должны понимать, что в современных условиях стационарный аптечный пункт связан со значительными издержками для предпринимателей и работать себе в убыток они не будут.
Мы собрали совещание и совместно с предпринимателями разработали программу по доставке лекарственных препаратов в поселок.
Это дешевле, нежели содержание какого-либо помещения и персонала.
И, сформировав более или менее хороший заказ, предпринимателю будет выгодно сюда привозить.
Каким образом можно будет сделать заказ, чтобы привезли лекарственные препараты, рассказала предприниматель.
Заказ можно будет сделать по телефону. Заказ запишем, с каждым индивидуально обговорим количество, стоимость, время и место доставки.
Светлана Викторовна
Предприниматель, Нижний Тагил
В настоящий момент о такой возможности можно будет узнать из информационных листовок. В них будут указаны телефоны, по которым можно будет сделать заказ. Такой листок попадет в каждый дом жителей пос. Кирпичный.
Tagilcity.ru
Жители беспокоятся, не станут ли лекарства дороже из-за доставки. Сотрудница аптечной сети заверила, что отдельно за доставку деньги брать не планируется.
Цены приемлемые, средние по городу.
Светлана Викторовна
Предприниматель, Нижний Тагил
Андрей обельчак
Решена одна проблема, многое еще предстоит. В планах, помимо аптек, утепление межоконных блоков в детских садах и школах, усовершенствование системы отопления, замена теплоузла в детских садах.