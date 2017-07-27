Мы четко должны понимать, что в современных условиях стационарный аптечный пункт связан со значительными издержками для предпринимателей и работать себе в убыток они не будут.



Мы собрали совещание и совместно с предпринимателями разработали программу по доставке лекарственных препаратов в поселок.



Это дешевле, нежели содержание какого-либо помещения и персонала.



И, сформировав более или менее хороший заказ, предпринимателю будет выгодно сюда привозить.

