Мэр Красноуральска подал в отставку из-за скандала с фальшивым дипломом

Напомним, 58-летний Вячеслав Грибов имеет диплом РГППУ, однако в вузе не могут подтвердить эту информацию. Так, местная общественность инициировала соответствующую проверку, в которую была вовлечена полиция.





На фоне скандала Грибов 11 сентября написал заявление по собственному желанию. Дума рассмотрит его во вторник 19 сентября, передает Ura.ru.



Добавим, что Грибов занимал должность мэра с 2016 года. Также он является и.о. председателя городской думы.