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Новости Нижнего Тагила

Мэр Красноуральска подал в отставку из-за скандала с фальшивым дипломом

19 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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Некоторое время назад в Красноуральске говорили о возможном фальшивом дипломе местного мэра. Накануне глава города досрочно сложил свои полномочия.

Напомним, 58-летний Вячеслав Грибов имеет диплом РГППУ, однако в вузе не могут подтвердить эту информацию. Так, местная общественность инициировала соответствующую проверку, в которую была вовлечена полиция.

На фоне скандала Грибов 11 сентября написал заявление по собственному желанию. Дума рассмотрит его во вторник 19 сентября, передает Ura.ru.

Добавим, что Грибов занимал должность мэра с 2016 года. Также он является и.о. председателя городской думы.

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