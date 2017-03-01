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Новости Нижнего Тагила

Геннадий Зюганов пытается найти приемника на выборы президента России в 2018 году

1 марта 2017, 14:50Добавить новость
политика,Россия,КПРФ,Зюганов,выборы президента,должность,партия,лидер
Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов может отказаться от участия в президентских выборах, об этом сообщила газета «Известия» По информации источников в администрации Президента РФ, Председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов ведет переговоры о своем возможном преемнике на выборах Президента России от КПРФ
Зюганов выразил желание не участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата в президенты. В 2012 году он стал основным конкурентом Путина, набрав 17% на выборах. 

Тот же источник в администрации Президента рассказал «Известиям» о том, что Зюганову было предложено выбрать 3-х кандидатов вместо себя, которым менее 55 лет. Геннадий Зюганов хочет уйти со своего поста, передав права правления в партии своему преемнику. При этом он сможет стать членом Совета Федерации благодаря президентской квоте. 

В пресс-службе КПРФ утверждают, что консультации Зюганова с Кремлем действительно ведутся, но они не касаются отбора кандидатов на предстоящие выборы. 

В настоящее время только лидер партии ЛДПР заявил о своем желании принять участие в выборах Президента РФ. 
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Комментарии (3)
xemafor 01.03.2017 14:58:51 #
А смысл?Всё равно "выборы" "выиграет" заранее выбранный,даже если за него вообще никто не проголосует.Уже не в первый раз подмечено----никто не голосует за "избранников",а они всё равно избираются.
Нижнетагильчанин 01.03.2017 15:07:24 #
ЗАГОЛОВОК ПОПРАВЬТЕ!!!!! СТЫДОБИЩА!!!   2 по русскому!!! Завтра жду родителей в школу !
д-р Фауст 01.03.2017 15:10:15 #
ПрИЕмника? Вы серьёзно? А может прИЁмника? ТС, у вас редактор - двоечник? Каждая вторая статья с такими ляпсусами. Возьмите меня редактором, а! Я тогда вам по секрету сообщу, что это слово пишется так: прЕЕмника (преемственность). (не стоит благодарить, жду приглашения       )
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