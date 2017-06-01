Более 200 километров газовых сетей могут быть приватизированы в Нижнем Тагиле

Так, была проведена инвентаризация всего оставшегося газового комплекса, которая выявила, что сети – практически бесхозные. И это несмотря на то, что они несут потенциальную опасность, пишет «Тагильский рабочий». Необходимо наладить их работу для недопущения чрезвычайных ситуаций.



Такой опыт уже был успешно реализован в Тверской, Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Добавим, что это поможет привлечь в казну некоторую сумму денег.



Инициатива администрации была поддержана депутатами Нижнего Тагила. При необходимости мэрия будет обращаться в суд.