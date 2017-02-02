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Новости Нижнего Тагила

Лишение прав на 1,5 года и штраф 30 тысяч рублей получил глава района в Нижнем Тагиле

2 февраля 2017, 16:00Добавить новость
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Чиновника задержали 3 декабря 2016 года, но об инциденте стало известно лишь сейчас.

В Нижнем Тагиле на улице Дружинина сотрудники ГИБДД задержали главу Тагилстроя Дениса Парамонова. Находясь за рулем квадроцикла, глава района был в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование чиновника прошло на месте задержания, сообщает АН «Между строк».

 

В отношении Дениса Парамонова было заведено административное дело. Суд Тагилстроевского района назначил ему оплатить штраф в 30 000 рублей. Также чиновник был лишен водительских прав сроком на 18 месяцев. 

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Комментарии (2)
Pafnutiy 02.02.2017 16:21:38 #
И все еще работает главой ?
DIC 02.02.2017 20:43:04 #
Так то плохой пример для своих подчиненных...и позор правящей власти... аккуратнее надобно...
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