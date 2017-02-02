Первый заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области отстранен от должности

Евгений Куйвашев на днях подписал распоряжение об отстранении от занимаемой должности первого заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области Артема Богачева.

Сейчас его временно замещает Елена Николаева, перешедшая на данную должность из департамента министерства.





Богачев, как пишет URA.RU, является фигурантом по делу МУГИСО. По версии следствия, он был посредником между коммерсантами-взяткодателями и чиновниками.





Богачева задержали в прошлом году, однако, под залог в 1 млн. руб. он был отпущен. От работы заместитель министра отстранен на период следствия по вышеуказанному уголовному делу.