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Новости Нижнего Тагила

Украинский политик Балицкий продолжит защищать русский язык в Верховной Раде несмотря на угрозы

2 марта 2017, 15:05Добавить новость
Россия,Украина,язык,народ,русский язык,Государство,закон
Группа депутатов «Оппозиционного блока» во главе с Евгением Балицким во второй раз будет выносить на обсуждение Верховной Рады законопроект о государственной поддержке русского языка в Украине, сообщают «Известия». Напомним, подавляющее число жителей Украины – более 90% - разговаривают на русском языке, поэтому его поддержка на государственном уровне является важной задачей на сегодняшний день. 

Соответствующая инициатива уже подготовлена, и ее рассмотрение предлагалось в конце 2016 года. Тогда она не получила необходимой поддержки среди народных депутатов и не была утверждена. В то время Белицкому и его семье начали поступать угрозы. Тем не менее, украинский депутат намерен вынести законопроект на обсуждение ВР повторно. 

Евгений Белицкий убежден, что Украина не должна стать мононациональной, а должна оставаться, как и раньше, разнообразной и комфортной для разных национальностей страной. В том числе, для русскоговорящих. Тем более их в Украине – большинство. 

Депутат считает, что нужно преподавать русский язык в школах, издавать книги и брошюры на русском языке, несмотря на все разногласия между Киевом и Москвой.

В свое время русские строили эту страну, помогали поднимать ее в послевоенные годы, -- отметил Белицкий.  

Необходимость данной инициативы поддерживается и депутатами в «Блоке Петра Порошенко» и в «Батькивщине».
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