88,3 миллиона рублей заработал в 2016 году самый богатый депутат Свердловской области

Депутаты Свердловской области отчитались о полученных в 2016 году доходах.

Депутаты свердловского Заксобрания предоставили сведения о своих доходах в 2016 году. Так, самым состоятельным оказался единоросс Александр Серебренников, являющийся генеральным директором группы компаний «Радуга». Его доходы превысили 88 миллионов рублей. При этом он – владелец двух квартир, трех домов, четырех земельных участков и бани.





Нижнетагильский депутат - директор НТМК Алексей Кушнарев – существенно «беднее»: в 2016 году он заработал всего 49,9 млн рублей. Это гораздо меньше, чем в 2015 году: тогда он получил 111 млн рублей.





А вот у председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной годовой доход вырос – с 3,7 млн до 4,3 млн рублей. В ее собственности находятся три квартиры, жилой дом, гараж, ВАЗ и три земельных участка.





Евгений Зяблицев в 2016 году заработал чуть более миллиона рублей, зато его супруга – 47,2 млн рублей. При этом она оказалась владелицей почти 2 000 земельных участков, квартир, домов, гаражей, теплиц, железнодорожных путей, трубопровода и теплотрассы, сообщает «Наша газета».





Некоторые депутаты оказались бездомными: у них в собственности нет квартир, зато есть гаражи, судя по предоставленным декларациям.