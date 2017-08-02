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Новости Нижнего Тагила

Муниципальный фильтр на выборах в России будет пересмотрен осенью

2 августа 2017, 18:20Добавить новость
администрация,выборы,закон,политика,Россия,голосование,законопроект

На заседании Центральной избирательной комиссии решили, что необходимо вносить изменения в законопроект о выборном фильтре. Россияне смогут голосовать по месту пребывания без открепительного удостоверения.

2 августа прошло заседание Центризбиркома, на котором было принято решение о том, что муниципальный фильтр на выборах надо пересматривать. Председатель Центризбиркома Елена Памфилова заявила, что необходимо сделать его более демократичным. Сейчас собирается группа экспертов, которым будет поручено обсуждение изменения законопроекта.

 

Как рассказала Российская Газета, также на грядущих выборах будет введена новая система голосования – теперь граждане смогут проголосовать по месту нахождения без открепительного документа. Достаточно заранее зарегистрироваться по месту пребывания, если на выборный пункт по прописке до 10 сентября попасть нет возможности. Написать заявление на регистрацию можно через портал госуслуг или в ближайшем избирательном пункте.

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