Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

В декабре прошлого года Дорогомиловский районный суд признал, что события на Украине, произошедшие в феврале 2014 года, являются государственным переворотом. Тогда депутат Госдумы от КПРФ вместе с парламентариями обратился к главе МИД разъяснить позицию России по этому решению, пишет газета «Известия».

В письменном ответе на запрос от депутатов Сергей Лавров отметил, что Россия хочет видеть Украину как успешное государство и надежного партнера. Также он напомнил, что в том же феврале 2014 года Владимир Путин дал оценку событиям, произошедшим на Украине. Тогда президент назвал произошеднее «антикоституционным переворотом