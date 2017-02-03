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Россия хочет видеть Украину как успешное государство

3 февраля 2017, 12:50Добавить новость
Россия,мид,Сергей Лавров,Украина,Киев,Москва,депутаты,суд

Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

В декабре прошлого года Дорогомиловский районный суд признал, что события на Украине, произошедшие в феврале 2014 года, являются государственным переворотом. Тогда депутат Госдумы от КПРФ вместе с парламентариями обратился к главе МИД разъяснить позицию России по этому решению, пишет газета «Известия».

 

В письменном ответе на запрос от депутатов Сергей Лавров отметил, что Россия хочет видеть Украину как успешное государство и надежного партнера. Также он напомнил, что в том же феврале 2014 года Владимир Путин дал оценку событиям, произошедшим на Украине. Тогда президент назвал произошеднее «антикоституционным переворотом

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