| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пятый кандидат в губернаторы стал известен в Свердловской области

3 августа 2017, 09:00Добавить новость
политика,Россия,Свердловская область,кандидат,кандидатура,кандидаты,голосование,выборы

Стал известен еще один претендент на пост губернатора Свердловской области. Им стал Константин Киселев. 

Свердловский избирком зарегистрировал пятого кандидата на пост главы региона. Выборы пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Константин Киселев выдвинул свою кандидатуру от партии «Зеленые».

Он уже прошел муниципальный фильтр и набрал необходимое количество подписей – 132, об этом сообщает ИА ТАСС. Ранее уже были зарегистрированы четыре кандидата: Игорь Торощин, Дмитрий Ионин, Дмитрий Сергин и Алексей Парфенов. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Носов, Маслов и Горячкин подали заявление на участие в праймериз по выборам главы Нижнего Тагила
11 мая, 14:40
6 3
3
Евгений Ройзман официально стал восьмым кандидатом на пост губернатора Свердловской области
24 июня, 11:15
6 9
Более 1 300 кандидатур выдвинуто на выборы в думы муниципалитетов Свердловской области
17 июля, 15:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 162
Подписаться на новости