Пятый кандидат в губернаторы стал известен в Свердловской области

Стал известен еще один претендент на пост губернатора Свердловской области. Им стал Константин Киселев.

Свердловский избирком зарегистрировал пятого кандидата на пост главы региона. Выборы пройдут 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Константин Киселев выдвинул свою кандидатуру от партии «Зеленые».





Он уже прошел муниципальный фильтр и набрал необходимое количество подписей – 132, об этом сообщает ИА ТАСС. Ранее уже были зарегистрированы четыре кандидата: Игорь Торощин, Дмитрий Ионин, Дмитрий Сергин и Алексей Парфенов.