Лидеры крупных российских партий выступили с требованием избавить избирателей перед выборами от партий-«спойлеров»

Парламентская оппозиция России выступила с инициативой проведения партийной реформы в оппозиционном секторе.

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» обратились в Кремль с просьбой внести некоторые изменения в избирательное законодательство, о чем сообщает газета «Известия». На заседании рабочей группы были высказаны планы по реформированию.





У лидера КПРФ Геннадия Зюганова вызывает беспокойство большое количество существующих партий-«спойлеров», и он обратился к администрации Президента РФ с просьбой защитить от них избирателей.





Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», считает, если у партии в течение двух лет не смог достичь победы хотя бы один муниципальный кандидат, ее следует ликвидировать, а депутатов-однопартийцев, прошедших в заксобрания пяти субъектов федерации, освободить от прохождения муниципального фильтра.





Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский уже не в первый раз выдвигает концепцию укрупнения партий и создания в стране крепкой конкурентной системы из социал-демократической, правой и консервативной партий. Он также предложил установить нижнюю планку численности политической партии в 100 000 человек. Остальные партии он назвал «фейковыми» и призвал к выборам от них избавиться.