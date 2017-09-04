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Новости Нижнего Тагила

Евгения Куйвашева могут отстранить от выборов губернатора Свердловской области

4 сентября 2017, 22:05Добавить новость
выборы,Екатеринбург,закон,политика,Путин,Свердловская область,губернатор,куйвашев
Врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева могут снять с участия в губернаторских выборах 2017 года.

Основания для снятия Куйвашева с губернаторских выборов обнаружил бывший кандидат предвыборной гонки Иван Волков. Он составил иск в суд, в котором требует отменить решение Облизбиркома Свердловской области о регистрации Евгения Куйвашева в качестве кандидата.

У врио губернатора при подаче документов не оказалось самого важного – согласия президента Российской Федерации на участие в выборах. Такое согласие, как сообщает «Наш город», требуется тем губернаторам, которые подали в отставку досрочно и по этой причине назначаются выборы главы региона. В соответствии с законодательством, губернатор, окончивший свои полномочия досрочно, приравнивается к губернатору, который утратил доверие.

Чтобы участвовать в предвыборной гонке Куйвашеву необходимо согласие главы государства. Подобные правовые прецеденты происходили в других субъектах России, в частности, в Тюменской области в 2005 году. Именно на них и ссылается Волков в своём исковом заявлении.

Также Иван Волков считает, что Куйвашев не имеет право участвовать в выборах губернатора, так как у него отсутствуют документы, подтверждающие статус человека. Паспорт гражданина РФ к таким документами, по мнению Волкова, не может относиться. Также экс-кандидат выразил претензии Областному избиркому по срокам назначения выборов.

 

 

 
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Комментарии (1)
xemafor 04.09.2017 22:53:28 #
а почему нет пункта"СВОЙ КАНДИДАТ"??????????????
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