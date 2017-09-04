Евгения Куйвашева могут отстранить от выборов губернатора Свердловской области

Основания для снятия Куйвашева с губернаторских выборов обнаружил бывший кандидат предвыборной гонки Иван Волков. Он составил иск в суд, в котором требует отменить решение Облизбиркома Свердловской области о регистрации Евгения Куйвашева в качестве кандидата.



У врио губернатора при подаче документов не оказалось самого важного – согласия президента Российской Федерации на участие в выборах. Такое согласие, как сообщает «Наш город», требуется тем губернаторам, которые подали в отставку досрочно и по этой причине назначаются выборы главы региона. В соответствии с законодательством, губернатор, окончивший свои полномочия досрочно, приравнивается к губернатору, который утратил доверие.



Чтобы участвовать в предвыборной гонке Куйвашеву необходимо согласие главы государства. Подобные правовые прецеденты происходили в других субъектах России, в частности, в Тюменской области в 2005 году. Именно на них и ссылается Волков в своём исковом заявлении.



Также Иван Волков считает, что Куйвашев не имеет право участвовать в выборах губернатора, так как у него отсутствуют документы, подтверждающие статус человека. Паспорт гражданина РФ к таким документами, по мнению Волкова, не может относиться. Также экс-кандидат выразил претензии Областному избиркому по срокам назначения выборов.