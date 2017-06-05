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Новости Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев прибыл в Нижний Тагил: представители штаба ЧС доложили врио губернатора о работе по устранению последствий урагана (ФОТО)

5 июня 2017, 14:45Добавить новость
Нижний Тагил,куйвашев,губернатор,ЧС,ураган,Носов,Чрезвычайная ситуация,комиссия,чиновники,политика
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области – Евгений Куйвашев – 5 июня прибыл с визитом в Нижний Тагил в рамках выездного заседания комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Чиновник осмотрел объекты Нижнего Тагила, повреждённые ураганом: среди них – школу №65. Также запланировано посещение крыши дома №73, с которого упала кровля, нанеся травмы тагильчанке.  

 

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017


В ходе визита Евгений Куйвашев ознакомился с ходом восстановительных работ в городе. Сопровождали врио губернатора области в Нижнем Тагиле ключевые лица, задействованные в штабе ЧС.

 

Нижний Тагил,куйвашев,губернатор,ЧС,ураган,Носов,Чрезвычайная ситуация,комиссия,чиновники,политика

На фото: Евгений Куйвашев, 5 июня, 2017 г.

 

Нижний Тагил,куйвашев,губернатор,ЧС,ураган,Носов,Чрезвычайная ситуация,комиссия,чиновники,политика

На фото: Сергей Носов, 5 июня, 2017 г. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
stysa-1 05.06.2017 15:34:13 #
Свет на Смычке  и Руднике дайте!!!! Двое суток света нет! На Смычке бурелом и никто ничего не убирает и не делает.  Плохо у нас все, а в городе зато освещение на улицах восстанавливают. Позор!
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