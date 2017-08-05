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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов внесен в список кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила

5 августа 2017, 14:35Добавить новость
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Сергей Носов все-таки внесен в список кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила. Окончательное решение было принято на заседании горизбиркома 4 августа.

Избирательная комиссия внесла Сергея Носова в список кандидатов в мэры Нижнего Тагила в заключительный день приема заявок. Вместе с ним на место главы города претендуют Владислав Потанин из КПРФ, Ильдар Раинбаков из партии ЛДПР, Евгений Рохлин от «Партии Роста» и Никита Чапурин от «Патриотов России». Окончательный список кандидатов был определен 4 августа на итоговом заседании горизбиркома.


Как сообщает информационное агентство Regnum, участие Сергея Носова в выборах 10 сентября до конца оставалось туманным. Возможно, это было вызвано тем, что нынешний мэр города собирался баллотироваться на место губернатора Кемеровской области. Однако 73-летний руководитель региона Аман Тулеев пока не намеревается покидать свой пост – он может остаться губернатором до окончания своих полномочий в 2020 году. 

 

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