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Новости Нижнего Тагила

Пять губернаторов в регионах России могут быть отстранены от занимаемой должности: среди них губернатор Свердловской области

6 февраля 2017, 12:15Добавить новость
политика,Свердловская область,должность,Евгений Куйвашев,губернатор,отставка,регионы

Накануне в средствах массовой информации появились неподтвержденные, но уже активно обсуждаемые общественностью, сведения о возможной отставке пяти действующих губернаторов.

Как сообщают «РИА Новости», данное решение обсуждали в управлении внутренней политики на минувшей неделе.

Среди пяти кандидатов на отставку находится и губернатор Свердловской области – Евгений Куйвашев, как стало известно из близкого к Кремлю источника.

В Кремле по поводу кадровых изменений в регионах официальных комментариев пока не давали.

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