Пять губернаторов в регионах России могут быть отстранены от занимаемой должности: среди них губернатор Свердловской области

Накануне в средствах массовой информации появились неподтвержденные, но уже активно обсуждаемые общественностью, сведения о возможной отставке пяти действующих губернаторов.

Как сообщают «РИА Новости», данное решение обсуждали в управлении внутренней политики на минувшей неделе.





Среди пяти кандидатов на отставку находится и губернатор Свердловской области – Евгений Куйвашев, как стало известно из близкого к Кремлю источника.





В Кремле по поводу кадровых изменений в регионах официальных комментариев пока не давали.